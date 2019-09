Polizei Bielefeld

POL-BI: Randalierer beschädigen Autos

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 08.09.2019, beschädigten ein oder mehrere Randalierer im Bereich des Neumarkts, der Lena-Lappe-Straße, der Paulus- und Heinrichstraße mehrere Fahrzeuge. Ein Zeuge beschrieb einen Tatverdächtigen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Im Laufe des Sonntagmorgens meldeten Passant der Polizei mehrere Fahrzeuge, an denen Unbekannte die Seitenscheiben eingeschlagen hatten. An der Heinrichstraße, nahe der August-Bebel-Straße, beschädigten die Täter zwei geparkte Audi A 5 und einen Opel.

An der Paulusstraße schlugen sie an einem Audi A5 eine Seitenscheibe ein, in der Walther-Rathenau-Straße die Scheibe eines Skodas und an der Lena-Lappe-Straße Seitenscheiben an zwei geparkten BMW.

Ein 55-jähriger Mitarbeiter eines Hotels bemerkte gegen 05:20 Uhr eine männliche Person, die auf dem Hoteleigenen Parkplatz am Neumarkt auf das Dach eines Mercedes V-Klasse sprang und Beschädigungen an der Motorhaube verursachte. Der Täter sprang über die Mauer und flüchtete in Richtung Kesselbrink.

Der Zeuge beschrieb den Flüchtenden als schlank, dunkelhaarig, bekleidet mit hellen Hose und dunklem T-Shirt.

Die Nutzer eines Jaguar F-Pace, der ebenfalls auf dem Parkplatz des Hotels am Neumarkt stand, bemerkte Schuhsohlenabdrücke auf ihrem Fahrzeug von der Motorhaube über das Dach bis zum Heck, eine Beule in der Motorhaube und eine herausgebrochene Bremslichtverkleidung.

Die Polizei bittet Zeugen, sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

