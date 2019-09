Polizei Bielefeld

POL-BI: Serie von Fahrzeugeinbrüchen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Milse - In der Nacht auf Montag, den 09.09.2019, schlugen Unbekannte die Scheiben von über zehn Fahrzeugen ein, die an der Milser Straße, der Mehlstraße und der Straße Sandbrink geparkt worden waren - Zeugen gesucht.

Einem Fahrgast fiel gegen 06:00 Uhr auf, dass an der Straßenbahnhaltestelle Milser Straße ein dort geparkter Pkw beschädigt worden war und verständigte die Polizei. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass Unbekannte eine Seitenscheibe der Mercedes C-Klasse eingeschlagen hatten. Als sie den Parkplatzbereich absuchten, entdeckten sie sechs weitere beschädigte Fahrzeuge, bei denen mindestens eine Seitenscheibe zersplittert war. An einem Fahrzeug schlugen die Täter gleich drei Scheiben, inklusive der Heckscheibe, ein. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um zwei VW Golf, einen Honda, ein VW Passat, ein VW Up, einen Opel Tigra,

Unweit entfernt, an der Straße Sandbrink, nahe der Göppinger Straße, hatten es die Unbekannten auf vier weitere Pkw abgesehen.

Ein KIA Sportage wurde an der Mehlstraße, in der Nähe des Tümmlerwegs, beschädigt.

Ob die Täter aus den Autos Gegenstände entwendeten, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

