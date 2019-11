Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mit geklautem Roller durch Maschendrahtzaun

Rinteln Möllenbeck (ots)

(swe). Am Dienstag, 12.11., in der Zeit von 11 bis 13.15 Uhr, versucht ein bislang unbekannter Täter in Möllenbeck an der Slawnoer Straße einen Motorroller zu entwenden. Mit eingerastetem Lenkradschloss schob der Täter den Roller von der Hofeinfahrt in den Garten des Hauses und zerschnitt dort einen Maschendrahtzaun. Dann gab der Täter jedoch auch unbekannten Gründen sein Vorhaben auf und ließ den Roller liegen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

