Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Fahrzeuge kollidieren im Kreuzungsbereich

Minden (ots)

Am späten Dienstagnachmittag sind in Minden auf der Kreuzung Hahler Straße / Bayernring zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt.

Gegen 17.50 Uhr befuhr eine 52-jährige Frau aus Wesel in einem BMW den Bayernring in Fahrtrichtung Hahler Straße und beabsichtigte die Kreuzung in Fahrtrichtung Königstraße zu passieren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 43 Jahre alter Mindener in einem Renault Transporter die Hahler Straße und wollte den Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Hahlen überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die BMW-Fahrerin leicht verletzt und musste vor Ort durch alarmierte Rettungskräfte erstversorgt werden. Der BMW wurde abgeschleppt. Wieso die beiden Fahrzeuge kollidierten, ist aktuell Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 6.000 Euro.

