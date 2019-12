Polizei Bielefeld

POL-BI: Per Haftbefehl Gesuchter auf Weihnachtsmarkt erwischt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Sonntag, den 15.12.2018, nahmen Polizeibeamte an einem Weihnachtsmarktstand an der Niedernstraße einen Mann fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Um 22:50 Uhr fiel Polizisten an einer Holzhütte auf dem Weihnachtsmarkt an der Niedernstraße ein verdächtiger Mann auf. Der 28-Jährige betastete wiederholt die Holzhütte und versuchte, sich bei Erkennen der Polizisten hinter der Hütte zu verstecken.

Als die Beamten den Mann kontrollierten, stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Sie nahmen den Gesuchten mit zur Wache und überstellten ihn der Justizvollzugsanstalt.

