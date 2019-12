Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Geschädigte und Zeugen von Auseinandersetzung im IRE gesucht

Schaffhausen/Waldshut-Tiengen/Basel (ots)

Bundespolizei sucht Geschädigte und Zeugen einer Auseinandersetzung im IRE bei Waldshut-Tiengen. Die Bundespolizei erhielt Kenntnis darüber, dass es am vergangenen Samstag [14.12.2019] im IRE3070, der von Schaffhausen (Abfahrt 15:16 Uhr) nach Basel (Ankunft 16:12 Uhr) verkehrte, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem jungen Pärchen und einem Mann mittleren Alters gekommen sein soll. Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll der junge Mann den älteren Mann geschlagen haben, wodurch dieser verletzt worden sei. Die Bundespolizei fragt, wer die an der Auseinandersetzung beteiligten Personen kennt oder diese beschreiben kann. Weiterhin werden Zeugen, die Angaben zum Geschehensablauf machen können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzten. Insbesondere bittet die Bundespolizei Geschädigte sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: Pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

