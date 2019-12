Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein zu Durchsuchungsmaßnahmen am 12.12.2019 in Lörrach

Lörrach (ots)

Am 12. Dezember führte die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein Durchsuchungsmaßnahmen in einer Wohnung in Lörrach durch, bei der Spezialkräfte der Bundespolizei zum Einsatz kamen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lörrach führt die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren gegen einen 48-Jährigen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bei einer Kontrolle durch die Eidgenössische Zollverwaltung am 12. November am Übergang Weil am Rhein - Otterbach / Basel - Freiburgerstrasse wurde bei dem mazedonischen Staatsangehörigen eine geladene Handfeuerwaffe aufgefunden. Da der Verdacht bestand, dass der 48-Jährige im Besitz weiterer Schusswaffen und sonstigen verbotenen Waffen ist, wurde beim Amtsgericht Lörrach ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung, bei der Spezialkräfte der Bundespolizei zum Einsatz kamen, wurden Kleinkaliber-Munition, 150 illegale Böller sowie eine dem Beschuldigten nicht zustehende Bankkarte gefunden und beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 0175 9019294 (erreichbar 13:45 - 15:30 Uhr)

E-Mail: Pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell