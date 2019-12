Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme zur Auslieferung nach Portugal

Weil am Rhein (ots)

Ein von Portugal zum Zwecke der Auslieferung gesuchter Mann konnte festgenommen werden.

Am Samstagvormittag kontrollierten Kräfte der Bundespolizei am Übergang Weil am Rhein - Otterbach einen 54-Jährigen. Die Überprüfung des, in der Schweiz lebenden, portugiesischen Staatsangehörigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme im Schengener Informationssystem (SIS). Zum Zwecke der Auslieferung wurde er durch Portugal gesucht. Der 54-Jährige wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser bestätigte die Festnahme und ordnete die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt an. In Portugal droht dem Mann eine 12-monatige Freiheitsstrafe. Zu dieser war er wegen Verletzung seiner Versorgungsverpflichtungen verurteilt worden.

