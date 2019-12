Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen fünfmonatiger Freiheitsstrafe - Gesuchter hat gestohlenen Geldbeutel dabei

Lörrach/Basel Bad. Bf. (ots)

Ein 53-Jähriger wird wegen der Verbüßung einer fünfmonatigen Freiheitsstrafe festgenommen. Zudem hatte er eine gestohlene Geldbörse und über 3000 Schweizer Franken dabei, die unberechtigt abgehoben worden waren.

Eine Streife des Zoll kontrollierte den deutschen Staatsangehörigen am Sonntagabend in der S6 von Lörrach nach Basel. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass gegen den 53-Jährigen ein Vorführungshaftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen vorliegt. Der Mann war zu einer fünfmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zum angesetzten Hafttermin war er allerdings nicht erschienen, weshalb er zu Festnahme ausgeschrieben wurde. Während der Kontrolle versuchte der 53-Jährige eine Geldbörse wegzuwerfen. Dies konnte allerdings durch die Streife des Zolls verhindert werden. In der Geldbörse befanden sich mehrere Schweizer Dokumente sowie eine Bankkarte, die auf eine Frau ausgestellt waren. Zudem hatte er 3270 Schweizer Franken in der Jackentasche zu deren Herkunft er keine Angaben machen konnte. Der Deutsche Staatsangehörige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ermittlungen der Bundespolizei bei den Schweizer Behörden ergaben, dass der Geldbeutel am 30. November in der Schweiz als gestohlen gemeldet wurde. Es konnte auch ermittelt werden, dass vom Konto der Geschädigten unberechtigt 3200 Schweizer Franken abgehoben wurden. Die Geldbörse und das Bargeld wurden durch sichergestellt. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl gegen den 53-Jährigen eingeleitet, sowie wegen Erschleichen von Leistungen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: Pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell