Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verletzter Motorradfahrer

Friedewald (ots)

Ein 22-jähriger Motorradfahrer befuhr die K 109 aus Nisterberg kommend in Richtung Friedewald. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er zu Beginn einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in die angrenzende Böschung. An der Suzuki entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer selbst hatte Glück im Unglück - er erlitt lediglich eine Rückenprellung und zog sich eine dicke Nase zu.

