Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Daaden (ots)

Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer war auf der L 280 von Daaden in Richtung Alsdorf unterwegs. Beim Abbiegen auf den Parkplatz des REWE-Marktes in Biersdorf übersah er infolge Unachtsamkeit ein entgegenkommendes Kleinkraftrad. Es kam zur Kollision, die für den Rollerfahrer mit einigen Schürfwunden letztlich glimpflich endete. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

