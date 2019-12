Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann mit drei Haftbefehlen festgenommen

Freiburg (ots)

Ein Mann, der mit drei Haftbefehlen gesucht wurde konnte durch die Bundespolizei am Hauptbahnhof Freiburg festgenommen werden. Der 32-Jährige wurde am Mittwochnachmittag am Hauptbahnhof durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte die Streife fest, dass gegen den italienischen Staatsangehörigen zwei Haftbefehle zur Strafvollstreckung und ein Untersuchungshaftbefehl vorliegen. Wegen Diebstahl war der Mann zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 2 Monaten und wegen besonders schweren Fall des Diebstahls zu 8 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zudem bestand wegen räuberischer Erpressung ein Untersuchungshaftbefehl. Der 32-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen, einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

