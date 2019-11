Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Parkrempler sucht die Polizei Zeugen

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Wochenende kam es in der Ludwigstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 40-Jähriger hatte seinen Smart am Samstag gegen 00:30 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Montagmorgen gegen 08:30 Uhr zur Arbeit fahren wollte stellte er an seinem Auto erhebliche Beschädigungen im Frontbereich fest. Der Schaden beträgt ca. 2000 Euro. Da der unbekannte Verursacher sich nicht bei ihm meldete, ging der Geschädigte zum Polizeirevier Schwetzingen und erstattete Anzeige.

Die Beamten bitten nun Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter 06202 288-0 zu melden.

