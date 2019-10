Polizei Homberg

POL-HR: Homberg-Mörshausen - Firmenbus und Werkzeuge im Gesamtwert von 35.000,- gestohlen

Homberg (ots)

Homberg-Mörshausen Firmenbus und Werkzeuge im Wert von 35.000,- gestohlen Tatzeit: 28.10.2019, 17:15 Uhr bis 29.10.2019, 07:45 Uhr

In der letzten Nacht haben unbekannte Täter aus einer Gartentechnikfirma in der Straße "Am Krachenberg" mehrere Werkzeuge und einen Firmen-Kleinbus gestohlen.

Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zum Firmengebäude. Hieraus entwendeten sie mehrere Motorsägen, Hochdruckreiniger und einen Tresor mit der Tagesgeldkasse. Anschließend entwendeten sie mit dem vorgefundenen Original-Kfz-Schlüssel einen silberfarbenen Firmen-Kleinbus Opel Movano mit dem amtlichen Kennzeichen: HR-VS 25. Bei ihrem Einbruch richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von 500,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

