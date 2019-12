Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fahrzeug und gefälschte Dokumente sichergestellt

Weil am Rhein (ots)

Ein ausgeschriebenes Fahrzeug sowie gefälschte italienische Dokumente konnten am Übergang Weil am Rhein - Autobahn sichergestellt werden.

Beamte des Zoll kontrollierten Samstagnacht am Übergang Weil am Rhein - Autobahn ein Fahrzeug mit italienischer Zulassung. Im Fahrzeug befanden sich ein 41-jähriger, italiensicher Staatsangehöriger als Fahrer und ein 35-jähriger, deutscher Staatsangehöriger. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug im Schengener Informationssystem (SIS) durch Italien als gestohlene, unterschlagene oder sonst abhanden gekommene Sache zur Sicherstellung ausgeschrieben ist. Auch der im Anschluss vorgelegte italienische Zulassungsschein war durch die italienischen Behörden im SIS, als gestohlenes Blankodokument zur Sicherstellung ausgeschrieben. In der Folge konnten im Kofferraum zwei totalgefälschte italienische Dokumente mit dem Lichtbild des deutschen Staatsangehörigen, sowie ein totalgefälschter Führerschein für eine dritte Person aufgefunden werden. Die beiden Männer wurden an die Bundespolizei übergeben, welche auch das Fahrzeug und die gefälschten Dokumente sicherstellte. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Der 35-Jährige muss sich wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen verantworten. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Beiden, ohne Fahrzeug, ihre Reise fortsetzen.

