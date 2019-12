Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Barbesuch endet hinter Gittern

Weil am Rhein (ots)

Ein 36-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger muss nach einem Barbesuch in Weil am Rhein ins Gefängnis. Zudem droht ihm die Abschiebung. Am späten Donnerstagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 36-Jährigen, der zu Fuß über die Dreiländerbrücke nach Frankreich ausreisen wollte. Der mazedonische Staatsangehörige gab an, zwei Stunden zuvor über die Brücke nach Weil - Friedlingen gekommen zu sein, um in eine Bar zu gehen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 31-Jährige von einem Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung, zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt wurde. Da der Mann den Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Der Mann war stark alkoholisiert und wurde hinsichtlich der Überprüfung der Gewahrsamsfähigkeit in einer Klinik vorgestellt, und danach zur Verbüßung der 120-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem bestanden gegen den mazedonischen Staatsangehörigen, der sich nicht ausweisen konnte, zwei Ausschreibungen im Schengener Informationssystem (SIS). Durch Frankreich und die Schweiz, ist der Mann zur Einreiseverweigerung für das Schengen Gebiet ausgeschrieben. Durch die Bundespolizei wurde die Ausländerbehörde informiert, damit aufenthaltsbeendende Maßnahmen durchgeführt werden können. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

