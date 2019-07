Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Brände am Wochenende

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Mehrere Brandereignisse haben am Wochenende die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. In der Nacht zu Samstag (29.06.2019) brannten in Siegen-Weidenau Altpapier-Container in der Kolpingstraße, Engsbachstraße, Münkershütten und "Am Eichenhang". In Siegen-Eiserfeld gingen in der Straße "Zur Malsch" ein Holzstapel und in der Gartenstraße eine mehrere Meter lange Sichtschutzplane in Flammen auf. In Wilnsdorf-Oberdielfen brannten rund 15 Quadratmeter Waldfläche oberflächlich ab. In Freudenberg drohte am Samstagnachmittag (29.06.2019) beim Abflämmen von Unkraut im Bereich eines Kfz-Unternehmens eine unkontrollierte Ausweitung der Flammen. Der größte Schaden entstand in einem Waldgebiet nahe Freudenberg-Alchen, wo am Samstag eine Holzhütte abbrannte. Durch die Hitzeentwicklung wurden Bäume in unmittelbarer Nähe zur Hütte in Mitleidenschaft gezogen. Der hier entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren fünftstelligen Euro-Betrag. Zu den Brandursachen können gegenwärtig keine Aussagen getroffen werden. Die Polizei rät vor dem Hintergrund des derzeit heißen und trockenen Klimas zu einem vorsichtigen Umgang mit offenem Feuer: -Ablöschen von Brennrückständen wie z.B. heißer Asche nach dem Grillen -Verzicht auf Abflämmen von Unkraut -Keine glimmenden Zigarettenstummel aus dem Auto bzw. in die Umwelt werfen

