POL-SI: Hohe Schäden an zerkratzten Autos - Polizei bittet um Hinweise

Siegen-Dillnhütten / Kreuztal (ots)

Am Wochenende sind zwei Autos von Unbekannten zerkratzt worden. Ein schwarzer VW Golf stand in der Siegener Straße in Kreuztal, ein schwarzer Daimler in der Neuwiese in Siegen-Dillnhütten. Beide Fahrzeuge wurden unter anderem durch Kratzer stark beschädigt. Die Taten erfolgten in den frühen Morgenstunden des Samstags (29.06.2019) und des Sonntags (30.06.2019). Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

