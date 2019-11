Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Unfall mit 70.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 08.40 Uhr ereignete sich in Sindelfingen-Maichingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro entstand. Ein 31 Jahre alter Mercedes-Lenker wollte aus der Tiefgarage eines Wohnhauses nach rechts auf die Anna-Reich-Straße einfahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er hierbei eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 56-Jährige, die ebenfalls am Steuer eines Mercedes saß. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes des 31-Jährigen nach rechts abgewiesen und prallte noch gegen einen geparkten Audi. Die beiden beteiligten Mercedes waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

