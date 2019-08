Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190829.1 Itzehoe: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Itzehoe (ots)

Am Mittwochmorgen hat ein Autofahrer einem Radler in Itzehoe die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Im Anschluss entfernte der Unbekannte sich - die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können.

Gegen 06.40 Uhr überquerte ein Mann mit seinem Pedelec bei Grünlicht die Adenauerallee aus Richtung Wellenkamp kommend in Richtung Innenstadt. Hierbei übersah ein Autofahrer, der von der Schumacherallee nach rechts in die Adenauerallee abbiegen wollte, den 38-Jährigen. Die Verkehrsteilnehmer stießen zusammen, der Zweiradfahrer prallte auf die Motorhaube Peugeots, stürzte zu Boden und verletzte sich. Zunächst stieg der Unfallverursacher aus und gab gegenüber dem Geschädigten und einer Zeugin an, nur kurz einen Parkplatz suchen und anschließend zum Ort zurückkehren zu wollen. Entgegen seiner Ankündigung verschwand der Unbekannte allerdings und kam nicht zurück.

Laut der Zeugin und dem Radler war der Unfallverursacher in einem kleineren silber- oder goldfarbenen Peugeot mit Itzehoer Kennzeichen unterwegs. Er war etwa 40 bis 45 Jahre alt, schlank, blond und etwa 170 bis 175 cm groß. Hinweise zu dem Beschuldigten nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

