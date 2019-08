Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190828.3 Heide: Fahrzeug entwendet - Zeugen gesucht!

Heide (ots)

Von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter einen VW-Transporter aus einer Parkbucht in Heide entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Am Montag sah der Geschädigte seinen weißen VW zuletzt am Fahrbahnrand der Schanzenstraße 6a stehen. Als er das Fahrzeug am Dienstag um 16.30 Uhr in Betrieb nehmen wollte, war es verschwunden. Dass ein Berechtigter mit dem Kleinlaster unterwegs war, schloss der Anzeigende aus.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug der von originalem Schwarz auf ein Weiß umlackierte Transporter die Kennzeichen HEI-H 9009. Der Wert des Fahrzeugs dürfte bei etwa 13.500 Euro liegen. Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

