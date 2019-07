Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Beim Arbeiten verletzt

Kuppenheim (ots)

Mit Verletzungen an der Hand musste am Mittwochmorgen ein Arbeiter nach einem Arbeitsunfall in eine Klinik gebracht werden. Der Endzwanziger war gegen 1 Uhr in den frühen Mittwochmorgenstunden in einem Betrieb in der Straße ` Im Hardrain´ mit der Hand in eine Maschine geraten und hatte sich dadurch verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

