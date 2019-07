Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Nach gescheitertem Angriff in Gewahrsam genommen

Gernsbach (ots)

Wegen einer vermeintlichen Schlägerei wurden Beamte des Polizeireviers Gaggenau am Dienstag an den Bahnhofsplatz gerufen, was für einen 19-Jährigen nun eine Reihe von Anzeigen nach sich zieht. Gegen 23:45 Uhr war der Heranwachsende mit der Stadtbahn aus Richtung Gaggenau gekommen und zusammen mit einem anderen, ihm unbekannten 18 Jahre alten Fahrgast ausgestiegen. Den Jüngeren pöbelte er ersten Erkenntnissen nach dabei an und versuchte diesen mit einem Stein aus dem Gleisbett zu schlagen. Der Attacke konnte sich sein Gegenüber jedoch mit einem Faustschlag erwehren und den Aggressor zu Boden bringen. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt der 18-Jährige den jungen Mann fest. Die eingesetzten Polizisten beleidigte und bedrohte der leicht alkoholisierte Tatverdächtige während der notwendigen Maßnahmen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von dem Mann weitere Gefahren ausgehen könnten, wurde er in Gewahrsam genommen und wurde zum Polizeirevier Gaggenau gebracht, wo er gegen 2 Uhr in die Obhut eines Angehörigen übergeben werden konnte. Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung muss er sich nun einem Strafverfahren stellen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell