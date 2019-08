Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190828.2 Brokstedt: Warnung vor reisenden Handwerkern!

Brokstedt (ots)

In dieser Woche haben die Polizei vermehrt Hinweise auf Personen erreicht, die im Bereich Brokstedt Haustürgeschäfte in Form von Handwerksarbeiten angeboten haben. Glücklicherweise ging keiner der Betroffenen auf die Angebote ein, denn zumeist sind diese unlauter.

Immer wieder bieten reisende Gruppen Arbeiten an Haus und Hof in betrügerischer Absicht an. Vielfach sind die angeblichen Fachleute in Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen unterwegs. Sie klingeln an Haustüren oder sprechen Menschen auf ihren Grundstücken an und vermarkten Tätigkeiten wie Fassaden- und Dachreinigungen. Der für die Arbeit geforderte Lohn ist in der Regel viel zu hoch, insbesondere deshalb, weil die vereinbarten Dienste zumeist mangelhaft, nur teilweise oder gar nicht durchgeführt werden.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei nochmal dringend davor warnen, an der Haustür mit reisenden Handwerkern Geschäfte zu machen - im Zweifel wenden Sie sich an die Polizei. Sollten Sie tatsächlich handwerkliche Hilfe benötigen, beauftragen Sie lieber ortsansässige Betriebe oder solche, mit denen Sie bereits gute Erfahrungen gemacht haben.

Und noch eine Bitte: Teilen Sie das Auftreten beschriebener Gruppen dringend umgehend der Polizei mit und notieren Sie sich die Kennzeichen der genutzten Fahrzeuge. Nur so können die Verdächtigen ausfindig gemacht und auf ihre Berechtigung hin überprüft werden!

