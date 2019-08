Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190828.1 Neufeld: E-Bikerin bei Unfall schwer verletzt

Neufeld (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstagmorgen in Neufeld hat eine E-Bikerin schwere Verletzungen erlitten. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Um 08.20 Uhr bog die Fahrerin eines Toyotas aus Richtung des Ohlener Landweg kommend in den Ohlinger Querweg und kollidierte infolge schlechter Einsehbarkeit mit der Fahrerin eines Pedelecs. Diese war nach ersten Erkenntnissen mittig auf der Fahrbahn des Ohlinger Querweg in Richtung Ohlener Landweg unterwegs. Die 24-Jährige stürzte. Ein Notarzt übernahm ihre Erstversorgung, bevor die Brunsbüttelerin schwerverletzt in ein Krankenhaus kam.

An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro, an dem Pedelec in Höhe von 1.000 Euro.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell