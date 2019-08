Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Motorradfahrer leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 09.55 Uhr befuhr ein 65-jähriger Motorradfahrer die L1182 aus Grafenau-Dätzingen kommend in Fahrtrichtung Sindelfingen. Eine 27-jährige Mercedes-Fahrerin wollte aus der Dätzinger Straße nach links auf die L1182 abbiegen, um in Fahrtrichtung Sindelfingen weiterzufahren. Dabei achtete sie nicht auf den bevorrechtigten Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 65-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro, am Motorrad in Höhe von 2.000 Euro.

