Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Zwischen dem 13.01. (17:00 Uhr) und dem 16.01 (08:00 Uhr) versuchten unbekannte Täter vergeblich in ein Bürogebäude an der Uellendahler Straße einzubrechen. Im Zeitraum vom 18.01. (13:10 Uhr) bis zum 20.01. (06:50 Uhr) hebelten Täter ein Fenster eines Gewerbehauses in der Porschestraße auf. Sie entwendeten verschiedene Elektrogeräte. Am 21.01. (13:30 Uhr bis 14:30 Uhr) drangen Einbrecher in eine Wohnung in der Hagener Straße ein. Es wurde Geld in unbekannter Höhe gestohlen. In der Albrechtstraße brachen Täter am 21.01. (01.00 Uhr bis 17:00 Uhr) in eine Gaststätte ein und stahlen aus zwei Spielautomaten Münzgeld. Remscheid - Am Alter Markt drangen Täter zwischen dem 19.01. (22:20 Uhr) und dem 20.01. (10:15 Uhr) in eine Gaststätte ein und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Am 20.01., zwischen 07:45 Uhr und 14:15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Einlass in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Alten Berge. Gestohlen wurden unter anderem Elektronikartikel. Solingen - Zwischen dem 20.01. (17:00 Uhr) und dem 21.01. (06:50 Uhr) drangen unbekannte Täter in ein Fabrikgebäude in der Straße Gleisdreieck ein und entwendeten Elektronikartikel. Wenig erfolgreich verlief hingegen ein Einbruch in der Elbestraße im Zeitraum zwischen dem 18.01. (12.00) und dem 21.01. (10:53 Uhr). Dort versuchten Einbrecher vergeblich in einer leerstehenden Wohnung Beute zu machen. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell