Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstag bei Bad Überkingen.

Gegen 17 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer in der Straße von Oberbörhingen in Richtung Geislingen. Er fuhr in der Mitte der Fahrbahn. Ein 29-Jähriger kam mit seinem Mercedes entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden, musste er nach rechts ausweichen. Der Mann fuhr gegen Leitplanken und dort entlang. Der Verursacher fuhr unerkannt weiter. Der Unbekannte war mit einem schwarzen Auto unterwegs. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

