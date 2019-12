Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Zweibrücken (ots)

Ein 18-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Freitag, 13.12.2019 gegen Mittag die Landauer Straße in Richtung Stadtmitte. Als er in Höhe Kesselbachstraße nach links abbiegen wollte, verlor der Zweibrücker aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen insgesamt vier Eisenpfosten, die samt Betonsockel aus dem Boden gerissen wurden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell