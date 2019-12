Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall durch verlorene Ladung

Zweibrücken (ots)

Über 3.000 EUR beträgt der Sachschaden am Pkw einer 36-jährigen Autofahrerin, die am 12.12.2019 gegen 06:30 Uhr auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Saarland zwischen den Anschlussstellen Walshausen und Contwig auf der Überholspur über einen weißen Kasten gefahren war, wodurch der Unterboden ihres Wagens beschädigt wurde.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die zum Verlierer des weißen Kastens sachdienliche Angaben machen können.

