Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit Schwerverletztem

Eichelsbacher Mühle - L482 (ots)

Ein 22jähriger Fahrer eine VW Golf befuhr gestern, gegen 14:00 Uhr, die L 482 von Bottenbach kommend in Richtung Eichelsbacher Mühle. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Gefällstrecke brach des Heck aus. Durch heftiges Gegenlenken stellte sich der Golf auf der engen Fahrbahn quer. Die entgegenkommende 54jährige Fahrerin eines B-Klasse Mercedes konnte nicht mehr ausweichen und kolli-dierte frontal mit der Beifahrerseite des VW Golf. Der VW wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn gedreht und kam in der steilen Böschung zum Stehen. Der Golf-Fahrer wurde schwer verletzt. Die Mercedes-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Beide wurden ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Gesamthöhe von circa 15.000 Euro. Die Strecke musste zeitweilig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell