Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, 07:00 Uhr, war ein Mercedes Sprinter am Straßenrand im Eybergweg, Höhe Nr. 14, geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ausparken von der gegenüberliegenden Parklücke gegen die rechte Schiebetür des Kleinbusses. Die Schadenshöhe beträgt circa 1500 Euro. Da das unfallverursachende Fahrzeug aus einer Parklücke ausgeparkt wurde, die seit Jahren ungenutzt ist, ist das Fahrzeug vielleicht gerade deshalb, eventuell noch in Parkstellung, aufgefallen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

