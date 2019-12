Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrradfahrer verunglückt

Zweibrücken (ots)

Am 11.12.2019 gegen 18:20 Uhr stürzte ein 80-jähriger Mountainbikefahrer in der Gestütsallee und verletzte sich dabei an der Hüfte und am Ellenbogen. Er schleppte sich trotz starker Schmerzen ins 400 Meter entfernte Hallenbad, von wo aus Rettungsdienst und Polizei verständigt wurden. Das Fahrrad des Gestürzten wurde sichergestellt und wird im Hinblick auf einen möglichen technischen Defekt untersucht, da der Mann angegeben hatte, dass während der Fahrt bei einer Fahrgeschwindigkeit von über 20 km/h plötzlich der Vorderreifen geplatzt sei.

