Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dieseldiebstahl

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 10.12.2019, 15:30 Uhr bis 11.12.2019, 05:00 Uhr, wurden an einem Lkw, der auf dem unbefestigten Parkplatz in der Landauer Straße gegenüber dem Freibad abgestellt war, ca. 60 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der unbekannte Täter hatte zuvor den Tankdeckel am Fahrzeug aufgebrochen.

Zeugenhinweise zum Diebstahl bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





