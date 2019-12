Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dieseldiebstahl aus LKW

Pirmasens (ots)

Eine Sattelzugmaschine wurde am Montag, 16:00 Uhr, in der Blocksbergstraße, Fahrtrichtung Winzeln, am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als der Fahrer am Dienstag, 07:30 Uhr, losfahren wollte, stellte er anhand der Tankuhr fest, dass Dieselkraftstoff fehlte. Die Nachschau ergab, dass der Verschlussdeckel des rechten Tanks beschädigt war. Es fehlten circa 300 Liter Diesel. Da eine solche Menge nicht ganz so einfach abgepumpt und abtransportiert werden kann, ist es durchaus möglich, dass jemand Beobachtungen gemacht hat. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

