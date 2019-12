Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasenser Kripo zerschlägt saarpfälzische Drogenbande - Handel mit mehreren hundert Kilo Betäubungsmittel

Das Fachkommissariat der Pirmasenser Kripo und die Staatsanwaltschaft Zweibrücken ermitteln seit Beginn des Jahres 2019 gegen eine Tätergruppierung aus dem saarpfälzischen Grenzraum wegen bandenmäßigen Drogenhandels. Nach den bisherigen Ermittlungen ist von folgendem Sachverhalt auszugehen: Die von der mutmaßlichen Bande überwiegend im saarpfälzischen Raum verkauften Betäubungsmittel wurden u.a. in den Niederlanden und Frankreich beschafft. Die Täter sollen hierbei ständig Personen aus der örtlichen Drogenszene rekrutiert haben, welche meist selbst drogenabhängig sind und sollen mit diesen eine auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehung eingegangen sein. Die Unterhändler sollen regelmäßig mit nicht geringen Mengen an Betäubungsmittel unterschiedlicher Art, wie Kokain, Amphetamin und Cannabis, auf Kommissionsbasis beliefert worden sein. Hierbei wurden mit den Unterhändlern konkrete Zahlungstermine vereinbart. Kamen diese bei der Zahlung in Verzug, sollen unmittelbar repressive Maßnahmen, wie etwa die Androhung körperlicher Gewalt, erfolgt sein. Zwei führende Mitglieder der mutmaßlichen Bande, 34 und 61 Jahre alt, sitzen seit Oktober in Haft. In einer konspirativ angemieteten Tiefgarage im Saarland hatten sie einen abgemeldeten Pkw abgestellt, der als Bunkerfahrzeug für Betäubungsmittel genutzt wurde. Kurz nachdem die beiden Beschuldigten am 15.10.19 das Bunkerfahrzeug aufgesucht hatten, klickten die Handschellen. Die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Zweibrücken hatte zuvor gegen beide Haftbefehle erlassen. Bei den anschließenden Durchsuchungen von insgesamt 5 Wohnobjekten und der Tiefgarage wurden mehr als 4kg Haschisch, 1kg Amphetamin, 0,5kg Marihuana-Blüten sowie mehr als 20 000 Euro Bargeld und zwei Fahrzeuge sichergestellt. Bereits im Vorfeld konnten zwei Drogenkuriere der Bande, ein 42-jähriger wohnsitzloser Deutscher und ein 24-jähriger Franzose, nach einer Beschaffungsfahrt in Frankreich mit 1kg Marihuana festgenommen werden. In ihrem Fahrzeug führten sie zudem griffbereit eine Waffe, einen sogenannten Tomahawk, mit sich. Sie befinden sich seitdem ebenfalls in Untersuchungshaft. Der 42-jährige war Monate zuvor in Zweibrücken mit einem Pkw mit gestohlenen Kennzeichen aufgefallen. Als er von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte, flüchtete er zu Fuß. Im Fahrzeug konnte mutmaßliches Drogengeld und eine scharfe Schusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Einer der Unterhändler wurde in einem gesonderten Verfahren wegen des Erwerbs von mehreren hundert Kilo Amphetamin bei der mutmaßlichen Bande und des gewinnbringenden Weiterverkaufs des Stoffs an eigene Abnehmer rechtskräftig verurteilt. Diese Woche folgten weitere richterlich angeordnete Durchsuchungen bei Tatbeteiligten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dabei wurden Betäubungsmittel verschiedener Arten sowie weitere Beweismittel sichergestellt. Allein die sichergestellten Drogen haben einen Straßenverkaufswert von mehr als 70 000 Euro. Die Ermittlungen der Kripo Pirmasens, die weiter andauern, wurden unterstützt durch alle Inspektionen der Polizeidirektion, die Zollfahndung Kaiserslautern, die Bundespolizei, das Landespolizeipräsidium des Saarlandes und durch Spezialeinheiten aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

