Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Lemberg (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Montag, gegen 17:00 Uhr, wie vermutlich ein silberner VW Golf-Kombi auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes rückwärts ausparkte, dabei gegen einen gegenüber geparkten Audi A 3 stieß und anschließend einfach davonfuhr. Das Kennzeichen ist leider nicht bekannt. Die Schadenshöhe beträgt circa 200 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

