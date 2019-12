Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verdächtige Person beim "Ausbaldowern" aufgefallen

Vinningen (ots)

Gestern, gegen 11:00 Uhr, klopfte ein schwarz gekleideter Mann mit vermummtem Gesicht in der Marktstraße an ein Fenster, das sich neben der Eingangstür des Wohnhauses befindet. Ein anwesender Bewohner wurde aufmerksam, betrat das Zimmer und sah diese Person vor dem Fenster stehen. Der Mann drehte sich sofort um und flüchtete in Richtung Ortsmitte. Danach wurde festgestellt, dass der Vermummte wohl auch schon hinter dem Haus war und dort einen Gegenstand verlagert und am Rollladen hantiert hatte. Der Mann war circa 1,70 m groß, hatte weiße Hautfarbe, trug eine schwarze Strickmütze, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Das Gesicht war vom Mund bis zur Nase von einem schwarzen "Bandana" oder "Buff" bedeckt. Möglicherweise hat ein Anwohner eine solche Person in ein Auto einsteigen sehen, die Person ist vielleicht in einem Haus verschwunden oder sie oder ein auswärtiger Pkw sind im betroffenen Zeitraum sonst aufgefallen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

