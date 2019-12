Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ohne Führerschein

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 20:00 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung ein Kleinkraftrad an der Udener Straße auf. Da das vordere Licht nicht voll intakt war, stoppten die Beamten den 52-jährigen Lippstädter. Der Mann gab sofort an keinen Führerschein mehr zu besitzen. Den hatte er schon vor 20-Jahren wegen Drogenkonsums abgegeben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. (lü)

