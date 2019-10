Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Anrufe durch mehrere falsche Polizeibeamte

Worms (ots)

Am gestrigen Montag, 28.10.2019, erhält gegen 22:30 Uhr eine 88-jährige Wormserin auf dem Festnetz einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der "Polizist" gibt an, das die Polizei soeben eine Einbrecherbande festgenommen habe. Weitere Bandenmitglieder seien aber noch auf freiem Fuß. Bei den Festgenommenen habe man zudem einen Zettel mit dem Namen und der Anschrift der Geschädigten gefunden. Die "Polizei" ginge nun davon aus, dass auch beabsichtigt sei, bei der 88-Jährigen einzubrechen.

Als der Anrufer die Geschädigte auch nach Wertgegenständen ausfragt, wird diese stutzig. Der Anrufer bietet der Seniorin noch an, sich den geschilderten Sachverhalt am Notruf bestätigen zu lassen, was die 88-Jährige dann jedoch zum Auflegen bewegt.

Ähnliche Anrufe erhalten am gestrigen Abend, alle in einem Zeitraum von 21:00 Uhr und 22:30 Uhr, insgesamt drei weitere Seniorinnen im Bereich der Wormser Innenstadt. In allen Fällen handeln die Angerufenen äußert besonnen und fallen nicht auf die Masche der "falschen Polizeibeamten" rein. Zu einer Vermögensübergabe kommt es glücklicherweise in keinem der genannten Fälle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

