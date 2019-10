POL-PDWO: Worms-Innenstadt - EU-Kennzeichen mit schwarzer Folie überklebt

Polizeidirektion Worms

Worms-Innenstadt - EU-Kennzeichen mit schwarzer Folie überklebt

Worms

Am gestrigen Montag, 28.10.2019, kontrollieren gegen 20:45 Uhr Beamte der Polizei Worms einen Audi im Bereich der Petersstraße. Das EU-Kennzeichen des Fahrzeuges ist mit einer schwarzen Folie überklebt worden. Das ursprüngliche "blau" ist durch die Überklebung nun "schwarz", die "goldenen" Sterne nun "weiß".

Der 22-jährige Fahrer des Audi wird noch vor Ort durch die Beamten aufgefordert, die Folie von seinem Kennzeichen zu entfernen. Zudem muss er sich auf ein Bußgeld in Höhe von 65 Euro einstellen. In Einzelfällen kann das Überkleben des Kennzeichens in der genannten Form sogar eine Strafanzeige nach § 22 StGB wegen Kennzeichenmissbrauchs nach sich ziehen.

