Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht - Radfahrerin verletzt

Worms (ots)

Eine 13-jährige Radfahrerin wurde am heutigen Montag, gegen 10:00 Uhr, an der Einmündung Kolpingstraße / Neusatz bei einem Verkehrsunfall verletzt. Unfallursächlich war ein Abbiegemanöver einer Autofahrerin, die aus Richtung Willy-Brandt-Ring kommend in Richtung Kolpingstraße fahren wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Diese kam hierdurch zu Fall und zog sich diverse Schürfwunden im Gesicht und an den Händen zu. Ihr Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Zunächst hielt die Autofahrerin an, sprach kurz mit hinzugeeilten Passanten, setzte ihre Fahrt dann aber fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder ihre Personalien zu hinterlassen. Die Radfahrerin wurde an der Unfallstelle von ihrer Mutter abgeholt und im Anschluss medizinisch versorgt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu der Unfallverursacherin oder deren Fahrzeug geben können. Sie wird als ca. 30-35 Jahre alt, ca. 170-175cm groß beschrieben. Sie hat dunkle, lockige, schulterlange Haare und trug eine Brille. Sie fuhr einen weißen oder grauen Kleinwagen. Hinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

