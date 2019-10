Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin am Gautunnel in Worms. Zeugen gesucht.

Worms (ots)

Eine 36-jährige Fußgängerin überquert am 22.10.2019 um 17:00 Uhr mit ihrer 4-jährigen Tochter die Gaustraße auf Höhe des Gautunnels in Worms. Dabei wird sie durch einen abbiegenden Pkw angefahren und stürzt auf die Straße. Die Pkw-Fahrerin hält direkt an und hilft der Fußgängerin. Auf das Angebot der weiteren Hilfe verzichtet die Fußgängerin allerdings und setzt ihren Weg fort. Die Polizei wird bis zu diesem Zeitpunkt nicht über den Unfall informiert. Als die Fußgängerin zuhause ankommt stellt sie doch schwerere Verletzungen an sich fest und informiert einen Rettungswagen. Nun erhält auch die Polizei Kenntnis vom Sachverhalt und leitet Ermittlungen ein. Die Fahrerin des Pkw ist nicht bekannt. Sie kann durch die Fußgängerin wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40 Jahre alt - schulterlange gelockte helle Haare

Im Fahrzeug befand sich auch ein männlicher Beifahrer. Die Fahrerin und eventuelle Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Worms zu melden um so zur Klärung des genauen Unfallhergangs beizutragen.

