Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Worms-Herrnsheim

Worms (ots)

Am 21.10.2019 gegen 22:15 Uhr befuhr ein 42-jähriger Wormser mit seinem Pkw die Cornelius-Wilhelm-Straße in Worms-Herrnsheim. Durch einen Zeugen wurde zunächst beobachtet, wie der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen dort stehenden Mülleimer und eine Straßenlaterne beschädigte. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt danach jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei in Worms und teilte auch das Kennzeichen des Unfallwagens mit. Im Rahmen der Fahndung nach dem Pkw konnte dieser im Fahrweg verlassen und beschädigt vorgefunden werden. Kurze Zeit später kam der Streife ein weiteres Fahrzeug entgegen. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Halter des jetzt kontrollierten Pkw und der des Unfallwagens identisch ist. Im Pkw befand sich neben der Fahrerin ein alkoholisierter Beifahrer. Dieser gab direkt zu den Unfall in der Cornelius-Wilhelm-Straße verursacht zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Unfallfahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss nun mit einer Geldstrafe und einem Fahrverbot rechnen.

