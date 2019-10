Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Mit 0,95 Promille unterwegs

Worms (ots)

Zeugen melden am heutigen Freitag, gegen 02:45 Uhr, der Polizei Worms einen augenscheinlich betrunkenen Mann, der sich nach dem Besuch einer Wormser Gaststätte in sein Auto setzt und davonfährt. Der 40-Jährige kann an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergibt bei ihm 0,95 Promille. Die Fahrzeugschlüssel des 40-Jährigen wurden sichergestellt.

Auf den Mann kommt nun ein Bußgeld in Höhe 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss er im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

