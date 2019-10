Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Räuberischer Diebstahl im NETTO-Markt in Worms

Worms (ots)

Am 22.10.2019 gegen 17:15 Uhr betrat ein 34-jähriger Mann den NETTO-Markt in der Gaustraße in Worms. In einem der Gänge nahm er mehrere Lebensmittel aus dem Regal und verstaute sie in seinem mitgeführten Rucksack. Als er an der Kasse aufgefordert wurde den Rucksack vorzuzeigen ergriff der Mann die Flucht. Die Kassiererin versuchte noch den Rucksack festzuhalten, dem Dieb gelang es aber diesen wegzureißen und verletzte die Kassiererin dabei leicht an der Hand. Auf dem Parkplatz des Marktes konnte der flüchtige Dieb durch mehrere Passanten gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen den Ladendieb wurde eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls gefertigt. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 1,74 Promille.

