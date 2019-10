Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Ehepaar

Worms (ots)

Am gestrigen Montag, 28.10.2019, befährt gegen 17:30 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem PKW die Alzeyer Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 53 möchte ein Ehepaar im Bereich der dortigen Fußgängerfurt die Fahrbahn überqueren. Nach eigenen Angaben durch das Umstellen der Uhr in seinem Fahrzeug abgelenkt, übersieht der 26-Jährige das Ehepaar und kollidiert leicht mit diesem.

Der 78-jährige Ehemann stürzt durch den leichten Kontakt zu Boden und wird leicht verletzt. Auch seine 73-jährige Frau erleidet leichte Verletzungen. Zur Sachschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fährlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

