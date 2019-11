Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei in Kneipe

Ludwigshafen (ots)

In einer Kneipe in der Ganderhofstraße kam es am 14.11.2019, gegen 02:20 Uhr, zu einer Auseinandersetzung. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 29-Jähriger mit Freunden in die Bar gekommen und hatte sich massiv geärgert, dass er aufgrund des Ausschankstopps keinen Alkohol mehr bekomme. Seine Wut ging so weit, dass er der 19-jährigen Kellnerin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Die junge Frau wurde dadurch an der Nase verletzt. In der Folge griffen anderen Kneipengäste ein und gingen auf den 29-Jährigen los. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb dieser unverletzt. Seine Begleiter flohen in unbekannte Richtung.

