Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall auf der B 37 - mit Sommerreifen unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Mit Sommerreifen war gestern Morgen (13.11.2019) ein 39-jähriger Golffahrer auf der B37 in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Als dieser wegen einer Verkehrssituation kurz vor der Pylonbrücke bremsen musste, rutschte er mit seinem Wagen auf der glatten Fahrbahn, schlingerte und streifte die Leitplanke. Am Golf und an der Leitplanke entstand Sachschaden. Mit Winterreifen wäre dies wahrscheinlich nicht passiert.

Die Polizei rät! Für den Reifenwechsel gilt die Faustformel Oktober bis Ostern. Auch wenn dies nur ein grober Anhalt ist, jetzt ist es tatsächlich an der Zeit. Nach dem langen Sommer befinden sich die Temperaturen im Sinkflug. Vor allem bei Temperaturen unter sieben Grad Celsius haben Winterreifen gegenüber Sommerreifen deutliche Vorteile bei Haftung und Bremsvermögen.

