Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mofarollerfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 12.11.2019, gegen 14:40 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Mofaroller auf der Mannheimer Straße in Richtung Schillerplatz. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr er auf ein am Fahrbahnrand geparktes Auto, stürzte von seinem Roller, verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Am Motorroller entstand Sachschaden.

